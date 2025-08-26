Boo MirrorWorld (XBOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.481054 גבוה 24 שעות $ 0.524466 שיא כל הזמנים $ 63.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.216854 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.73% שינוי מחיר (1D) -0.43% שינוי מחיר (7D) -17.52%

Boo MirrorWorld (XBOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.516485. במהלך 24 השעות האחרונות, XBOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.481054 לבין שיא של $ 0.524466, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XBOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 63.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.216854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XBOO השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boo MirrorWorld (XBOO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 399.64K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 773,884.0500669687

שווי השוק הנוכחי של Boo MirrorWorld הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של XBOO הוא 0.00, עם היצע כולל של 773884.0500669687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 399.64K.