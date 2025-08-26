BOO ($BOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +12.84% שינוי מחיר (7D) +12.84%

BOO ($BOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOO ($BOO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 384.24$ 384.24 $ 384.24 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 209.10K$ 209.10K $ 209.10K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 384.24. ההיצע במחזור של $BOO הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 209.10K.