Bonzo Finance (BONZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.067129 $ 0.067129 $ 0.067129 24 שעות נמוך $ 0.076221 $ 0.076221 $ 0.076221 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.067129$ 0.067129 $ 0.067129 גבוה 24 שעות $ 0.076221$ 0.076221 $ 0.076221 שיא כל הזמנים $ 0.171982$ 0.171982 $ 0.171982 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02007828$ 0.02007828 $ 0.02007828 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -10.54% שינוי מחיר (7D) -11.22% שינוי מחיר (7D) -11.22%

Bonzo Finance (BONZO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.067371. במהלך 24 השעות האחרונות, BONZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.067129 לבין שיא של $ 0.076221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.171982, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02007828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONZO השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -10.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonzo Finance (BONZO) מידע שוק

שווי שוק $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.85M$ 26.85M $ 26.85M אספקת מחזור 111.58M 111.58M 111.58M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bonzo Finance הוא $ 7.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONZO הוא 111.58M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.85M.