Bonzo Finance סֵמֶל

Bonzo Finance מחיר (BONZO)

1 BONZO ל USD מחיר חי:

$0.067371
$0.067371
-10.50%1D
Bonzo Finance (BONZO) טבלת מחירים חיה
Bonzo Finance (BONZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.067129
$ 0.067129
24 שעות נמוך
$ 0.076221
$ 0.076221
גבוה 24 שעות

$ 0.067129
$ 0.067129

$ 0.076221
$ 0.076221

$ 0.171982
$ 0.171982

$ 0.02007828
$ 0.02007828

+0.19%

-10.54%

-11.22%

-11.22%

Bonzo Finance (BONZO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.067371. במהלך 24 השעות האחרונות, BONZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.067129 לבין שיא של $ 0.076221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.171982, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02007828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONZO השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -10.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonzo Finance (BONZO) מידע שוק

$ 7.49M
$ 7.49M

--
--

$ 26.85M
$ 26.85M

111.58M
111.58M

400,000,000.0
400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bonzo Finance הוא $ 7.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONZO הוא 111.58M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.85M.

Bonzo Finance (BONZO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bonzo Financeל USDהיה $ -0.00793757771264074.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonzo Finance ל USDהיה . $ -0.0292554929.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonzo Finance ל USDהיה $ +0.0855395304.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bonzo Financeל USDהיה $ +0.02141628527691283.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00793757771264074-10.54%
30 ימים$ -0.0292554929-43.42%
60 ימים$ +0.0855395304+126.97%
90 ימים$ +0.02141628527691283+46.60%

מה זהBonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bonzo Finance (BONZO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bonzo Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bonzo Finance (BONZO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bonzo Finance (BONZO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bonzo Finance.

בדוק את Bonzo Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

BONZO למטבעות מקומיים

Bonzo Finance (BONZO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bonzo Finance (BONZO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONZO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bonzo Finance (BONZO)

כמה שווה Bonzo Finance (BONZO) היום?
החי BONZOהמחיר ב USD הוא 0.067371 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONZO ל USD?
המחיר הנוכחי של BONZO ל USD הוא $ 0.067371. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bonzo Finance?
שווי השוק של BONZO הוא $ 7.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONZO?
ההיצע במחזור של BONZO הוא 111.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONZO?
‏‏BONZO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.171982 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONZO?
BONZO ‏‏רשם מחירATL של 0.02007828 USD.
מהו נפח המסחר של BONZO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONZO הוא -- USD.
האם BONZO יעלה השנה?
BONZO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONZO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.