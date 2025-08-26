עוד על BONZAI

BONZAI מידע על מחיר

BONZAI אתר רשמי

BONZAI טוקניומיקה

BONZAI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BonzAI DePIN סֵמֶל

BonzAI DePIN מחיר (BONZAI)

לא רשום

1 BONZAI ל USDמחיר חי:

$0.113115
$0.113115$0.113115
-2.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BonzAI DePIN (BONZAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:31:57 (UTC+8)

BonzAI DePIN (BONZAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.111118
$ 0.111118$ 0.111118
24 שעות נמוך
$ 0.121242
$ 0.121242$ 0.121242
גבוה 24 שעות

$ 0.111118
$ 0.111118$ 0.111118

$ 0.121242
$ 0.121242$ 0.121242

$ 0.390933
$ 0.390933$ 0.390933

$ 0.01987686
$ 0.01987686$ 0.01987686

+0.21%

-2.80%

-0.32%

-0.32%

BonzAI DePIN (BONZAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.113115. במהלך 24 השעות האחרונות, BONZAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.111118 לבין שיא של $ 0.121242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONZAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.390933, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01987686.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONZAI השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -2.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BonzAI DePIN (BONZAI) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 243.94
$ 243.94$ 243.94

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

0.00
0.00 0.00

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BonzAI DePIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 243.94. ההיצע במחזור של BONZAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.38M.

BonzAI DePIN (BONZAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BonzAI DePINל USDהיה $ -0.0032699934439211.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonzAI DePIN ל USDהיה . $ -0.0321427810.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonzAI DePIN ל USDהיה $ -0.0435498631.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BonzAI DePINל USDהיה $ +0.04762441585545907.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0032699934439211-2.80%
30 ימים$ -0.0321427810-28.41%
60 ימים$ -0.0435498631-38.50%
90 ימים$ +0.04762441585545907+72.72%

מה זהBonzAI DePIN (BONZAI)

One-click deployment of AI models that you own forever. Bittensor TAO Subnet Orchestration. BonzAI !

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BonzAI DePIN (BONZAI) משאב

האתר הרשמי

BonzAI DePINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BonzAI DePIN (BONZAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BonzAI DePIN (BONZAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BonzAI DePIN.

בדוק את BonzAI DePIN תחזית המחיר עכשיו‏!

BONZAI למטבעות מקומיים

BonzAI DePIN (BONZAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BonzAI DePIN (BONZAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONZAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BonzAI DePIN (BONZAI)

כמה שווה BonzAI DePIN (BONZAI) היום?
החי BONZAIהמחיר ב USD הוא 0.113115 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONZAI ל USD?
המחיר הנוכחי של BONZAI ל USD הוא $ 0.113115. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BonzAI DePIN?
שווי השוק של BONZAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONZAI?
ההיצע במחזור של BONZAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONZAI?
‏‏BONZAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.390933 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONZAI?
BONZAI ‏‏רשם מחירATL של 0.01987686 USD.
מהו נפח המסחר של BONZAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONZAI הוא $ 243.94 USD.
האם BONZAI יעלה השנה?
BONZAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONZAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:31:57 (UTC+8)

BonzAI DePIN (BONZAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.