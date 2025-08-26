Bonsai (BONSAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.215394 $ 0.215394 $ 0.215394 24 שעות נמוך $ 0.218994 $ 0.218994 $ 0.218994 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.215394$ 0.215394 $ 0.215394 גבוה 24 שעות $ 0.218994$ 0.218994 $ 0.218994 שיא כל הזמנים $ 0.427849$ 0.427849 $ 0.427849 המחיר הנמוך ביותר $ 0.12142$ 0.12142 $ 0.12142 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.17% שינוי מחיר (7D) -0.30% שינוי מחיר (7D) -0.30%

Bonsai (BONSAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.217402. במהלך 24 השעות האחרונות, BONSAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.215394 לבין שיא של $ 0.218994, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONSAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.427849, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12142.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONSAI השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonsai (BONSAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bonsai הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.78K. ההיצע במחזור של BONSAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.17M.