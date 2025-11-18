BONKHOUSE מחיר היום

מחיר BONKHOUSE (BONKHOUSE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BONKHOUSE ל USD הוא -- לכל BONKHOUSE.

BONKHOUSE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,494.91, עם היצע במחזור של 999.09M BONKHOUSE. ב‑24 השעות האחרונות, BONKHOUSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00122189, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BONKHOUSE נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BONKHOUSE (BONKHOUSE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K אספקת מחזור 999.09M 999.09M 999.09M אספקה כוללת 999,090,702.211187 999,090,702.211187 999,090,702.211187

שווי השוק הנוכחי של BONKHOUSE הוא $ 9.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONKHOUSE הוא 999.09M, עם היצע כולל של 999090702.211187. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.49K.