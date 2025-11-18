Bonkers Meme Token מחיר היום

מחיר Bonkers Meme Token (BNKRS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005804, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNKRS ל USD הוא $ 0.00005804 לכל BNKRS.

Bonkers Meme Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,868, עם היצע במחזור של 566.32M BNKRS. ב‑24 השעות האחרונות, BNKRS סחר בין $ 0.00005803 (נמוך) ל $ 0.00005804 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00153231, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001533.

ביצועים לטווח קצר, BNKRS נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -27.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bonkers Meme Token (BNKRS) מידע שוק

שווי שוק $ 32.87K$ 32.87K $ 32.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.87K$ 32.87K $ 32.87K אספקת מחזור 566.32M 566.32M 566.32M אספקה כוללת 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

