BONKBOY מחיר היום

מחיר BONKBOY (BONKBOY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005822, עם שינוי של 32.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BONKBOY ל USD הוא $ 0.00005822 לכל BONKBOY.

BONKBOY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,202, עם היצע במחזור של 999.77M BONKBOY. ב‑24 השעות האחרונות, BONKBOY סחר בין $ 0.00004144 (נמוך) ל $ 0.00005844 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00096279, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004138.

ביצועים לטווח קצר, BONKBOY נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו -19.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BONKBOY (BONKBOY) מידע שוק

שווי שוק $ 58.20K$ 58.20K $ 58.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.20K$ 58.20K $ 58.20K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,767,995.920775 999,767,995.920775 999,767,995.920775

