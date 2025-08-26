עוד על BONG

BONG מידע על מחיר

BONG אתר רשמי

BONG טוקניומיקה

BONG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bonk wif glass סֵמֶל

Bonk wif glass מחיר (BONG)

לא רשום

1 BONG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bonk wif glass (BONG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:31:28 (UTC+8)

Bonk wif glass (BONG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.82%

+13.82%

Bonk wif glass (BONG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonk wif glass (BONG) מידע שוק

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

--
----

$ 12.13K
$ 12.13K$ 12.13K

1,000.00B
1,000.00B 1,000.00B

999,997,556,895.0
999,997,556,895.0 999,997,556,895.0

שווי השוק הנוכחי של Bonk wif glass הוא $ 12.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONG הוא 1,000.00B, עם היצע כולל של 999997556895.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.13K.

Bonk wif glass (BONG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bonk wif glassל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonk wif glass ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonk wif glass ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bonk wif glassל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+33.36%
60 ימים$ 0+53.57%
90 ימים$ 0--

מה זהBonk wif glass (BONG)

The adorable dog with pink glasses leading a pack of meme coins on the Solana network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bonk wif glass (BONG) משאב

האתר הרשמי

Bonk wif glassתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bonk wif glass (BONG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bonk wif glass (BONG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bonk wif glass.

בדוק את Bonk wif glass תחזית המחיר עכשיו‏!

BONG למטבעות מקומיים

Bonk wif glass (BONG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bonk wif glass (BONG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bonk wif glass (BONG)

כמה שווה Bonk wif glass (BONG) היום?
החי BONGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONG ל USD?
המחיר הנוכחי של BONG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bonk wif glass?
שווי השוק של BONG הוא $ 12.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONG?
ההיצע במחזור של BONG הוא 1,000.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONG?
‏‏BONG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONG?
BONG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BONG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONG הוא -- USD.
האם BONG יעלה השנה?
BONG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:31:28 (UTC+8)

Bonk wif glass (BONG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.