Bonk Staked SOL (BONKSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 210.0 גבוה 24 שעות $ 224.68 שיא כל הזמנים $ 312.7 המחיר הנמוך ביותר $ 106.8 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -5.32% שינוי מחיר (7D) +5.16%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $212.57. במהלך 24 השעות האחרונות, BONKSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 210.0 לבין שיא של $ 224.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 312.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 106.8.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONKSOL השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -5.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 42.56M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.56M אספקת מחזור 200.24K אספקה כוללת 200,237.417984393

שווי השוק הנוכחי של Bonk Staked SOL הוא $ 42.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONKSOL הוא 200.24K, עם היצע כולל של 200237.417984393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.56M.