Bonk Staked SOL סֵמֶל

Bonk Staked SOL מחיר (BONKSOL)

לא רשום

1 BONKSOL ל USDמחיר חי:

$212.57
$212.57$212.57
-5.30%1D
mexc
USD
Bonk Staked SOL (BONKSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:31:20 (UTC+8)

Bonk Staked SOL (BONKSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 210.0
$ 210.0$ 210.0
24 שעות נמוך
$ 224.68
$ 224.68$ 224.68
גבוה 24 שעות

$ 210.0
$ 210.0$ 210.0

$ 224.68
$ 224.68$ 224.68

$ 312.7
$ 312.7$ 312.7

$ 106.8
$ 106.8$ 106.8

-0.79%

-5.32%

+5.16%

+5.16%

Bonk Staked SOL (BONKSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $212.57. במהלך 24 השעות האחרונות, BONKSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 210.0 לבין שיא של $ 224.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 312.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 106.8.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONKSOL השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -5.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) מידע שוק

$ 42.56M
$ 42.56M$ 42.56M

--
----

$ 42.56M
$ 42.56M$ 42.56M

200.24K
200.24K 200.24K

200,237.417984393
200,237.417984393 200,237.417984393

שווי השוק הנוכחי של Bonk Staked SOL הוא $ 42.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONKSOL הוא 200.24K, עם היצע כולל של 200237.417984393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.56M.

Bonk Staked SOL (BONKSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bonk Staked SOLל USDהיה $ -11.9593772191911.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonk Staked SOL ל USDהיה . $ +1.6668463980.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonk Staked SOL ל USDהיה $ +75.9515585980.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bonk Staked SOLל USDהיה $ +20.05378023070129.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -11.9593772191911-5.32%
30 ימים$ +1.6668463980+0.78%
60 ימים$ +75.9515585980+35.73%
90 ימים$ +20.05378023070129+10.42%

מה זהBonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bonk Staked SOL (BONKSOL) משאב

האתר הרשמי

Bonk Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bonk Staked SOL (BONKSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bonk Staked SOL (BONKSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bonk Staked SOL.

בדוק את Bonk Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

Bonk Staked SOL (BONKSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bonk Staked SOL (BONKSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONKSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bonk Staked SOL (BONKSOL)

כמה שווה Bonk Staked SOL (BONKSOL) היום?
החי BONKSOLהמחיר ב USD הוא 212.57 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONKSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של BONKSOL ל USD הוא $ 212.57. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bonk Staked SOL?
שווי השוק של BONKSOL הוא $ 42.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONKSOL?
ההיצע במחזור של BONKSOL הוא 200.24K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONKSOL?
‏‏BONKSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 312.7 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONKSOL?
BONKSOL ‏‏רשם מחירATL של 106.8 USD.
מהו נפח המסחר של BONKSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONKSOL הוא -- USD.
האם BONKSOL יעלה השנה?
BONKSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONKSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:31:20 (UTC+8)

