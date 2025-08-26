עוד על BONKFA

Bonk of America סֵמֶל

Bonk of America מחיר (BONKFA)

לא רשום

1 BONKFA ל USDמחיר חי:

$0.0000451
-5.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bonk of America (BONKFA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:31:13 (UTC+8)

Bonk of America (BONKFA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0

$ 0

$ 0.00276906
$ 0.00276906

$ 0

-0.06%

-5.96%

+3.49%

+3.49%

Bonk of America (BONKFA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONKFA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKFAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00276906, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONKFA השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -5.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonk of America (BONKFA) מידע שוק

$ 0.00

$ 123.56

$ 44.82K

0.00

1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bonk of America הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 123.56. ההיצע במחזור של BONKFA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.82K.

Bonk of America (BONKFA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bonk of Americaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonk of America ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBonk of America ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bonk of Americaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.96%
30 ימים$ 0+28.51%
60 ימים$ 0+45.80%
90 ימים$ 0--

מה זהBonk of America (BONKFA)

Bonk of America's ATM Bot on Telegram gives Solana devs brand-new ways to reward holders including automated AI-powered raid rewards in any community's native token. The ATM Bot provably helps increase social media activity, boosts holder stickiness, and incentivizes engagement across many communities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bonk of America (BONKFA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Bonk of Americaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bonk of America (BONKFA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bonk of America (BONKFA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bonk of America.

בדוק את Bonk of America תחזית המחיר עכשיו‏!

BONKFA למטבעות מקומיים

Bonk of America (BONKFA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bonk of America (BONKFA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BONKFA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bonk of America (BONKFA)

כמה שווה Bonk of America (BONKFA) היום?
החי BONKFAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BONKFA ל USD?
המחיר הנוכחי של BONKFA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bonk of America?
שווי השוק של BONKFA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BONKFA?
ההיצע במחזור של BONKFA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BONKFA?
‏‏BONKFA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00276906 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BONKFA?
BONKFA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BONKFA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BONKFA הוא $ 123.56 USD.
האם BONKFA יעלה השנה?
BONKFA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BONKFA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.