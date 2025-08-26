Bonk of America (BONKFA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00276906$ 0.00276906 $ 0.00276906 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -5.96% שינוי מחיר (7D) +3.49% שינוי מחיר (7D) +3.49%

Bonk of America (BONKFA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONKFA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKFAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00276906, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONKFA השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -5.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bonk of America (BONKFA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 123.56$ 123.56 $ 123.56 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.82K$ 44.82K $ 44.82K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bonk of America הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 123.56. ההיצע במחזור של BONKFA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.82K.