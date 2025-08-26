BONK Inu (BONKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -3.99% שינוי מחיר (7D) -5.18% שינוי מחיר (7D) -5.18%

BONK Inu (BONKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BONKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BONKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BONKI השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -3.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BONK Inu (BONKI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.52K$ 2.52K $ 2.52K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BONK Inu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.29. ההיצע במחזור של BONKI הוא 0.00, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.52K.