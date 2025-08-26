BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00109819 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -10.07% שינוי מחיר (7D) -3.33%

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIPCS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIPCSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109819, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIPCS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) מידע שוק

שווי שוק $ 61.24K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.24K אספקת מחזור 999.89M אספקה כוללת 999,890,581.256755

שווי השוק הנוכחי של BONK GUY WAS RIGHT הוא $ 61.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNIPCS הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999890581.256755. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.24K.