BONK GUY WAS RIGHT מחיר (UNIPCS)
BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIPCS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIPCSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109819, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIPCS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BONK GUY WAS RIGHT הוא $ 61.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNIPCS הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999890581.256755. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.24K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BONK GUY WAS RIGHTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBONK GUY WAS RIGHT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBONK GUY WAS RIGHT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BONK GUY WAS RIGHTל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-10.07%
|30 ימים
|$ 0
|-15.09%
|60 ימים
|$ 0
|-16.54%
|90 ימים
|$ 0
|--
BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.
