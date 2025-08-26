עוד על UNIPCS

BONK GUY WAS RIGHT סֵמֶל

BONK GUY WAS RIGHT מחיר (UNIPCS)

לא רשום

1 UNIPCS ל USDמחיר חי:

--
----
-10.00%1D
mexc
USD
BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) טבלת מחירים חיה
BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109819
$ 0.00109819$ 0.00109819

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-10.07%

-3.33%

-3.33%

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIPCS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIPCSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109819, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIPCS השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) מידע שוק

$ 61.24K
$ 61.24K$ 61.24K

--
----

$ 61.24K
$ 61.24K$ 61.24K

999.89M
999.89M 999.89M

999,890,581.256755
999,890,581.256755 999,890,581.256755

שווי השוק הנוכחי של BONK GUY WAS RIGHT הוא $ 61.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNIPCS הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999890581.256755. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.24K.

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BONK GUY WAS RIGHTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBONK GUY WAS RIGHT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBONK GUY WAS RIGHT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BONK GUY WAS RIGHTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.07%
30 ימים$ 0-15.09%
60 ימים$ 0-16.54%
90 ימים$ 0--

מה זהBONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) משאב

האתר הרשמי

BONK GUY WAS RIGHTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BONK GUY WAS RIGHT.

בדוק את BONK GUY WAS RIGHT תחזית המחיר עכשיו‏!

UNIPCS למטבעות מקומיים

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNIPCS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS)

כמה שווה BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) היום?
החי UNIPCSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNIPCS ל USD?
המחיר הנוכחי של UNIPCS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BONK GUY WAS RIGHT?
שווי השוק של UNIPCS הוא $ 61.24K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNIPCS?
ההיצע במחזור של UNIPCS הוא 999.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNIPCS?
‏‏UNIPCS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00109819 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNIPCS?
UNIPCS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של UNIPCS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNIPCS הוא -- USD.
האם UNIPCS יעלה השנה?
UNIPCS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNIPCS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
