Bolivarcoin (BOLI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.313124 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.47% שינוי מחיר (1D) -1.94% שינוי מחיר (7D) -7.74%

Bolivarcoin (BOLI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOLI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOLIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.313124, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOLI השתנה ב -2.47% במהלך השעה האחרונה, -1.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bolivarcoin (BOLI) מידע שוק

שווי שוק $ 16.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.52K אספקת מחזור 20.41M אספקה כוללת 20,408,504.37379985

שווי השוק הנוכחי של Bolivarcoin הוא $ 16.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOLI הוא 20.41M, עם היצע כולל של 20408504.37379985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.52K.