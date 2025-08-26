Bok Chick מחיר (BOK)
Bok Chick (BOK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bok Chick הוא $ 253.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 253.06K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bok Chickל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBok Chick ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBok Chick ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bok Chickל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-19.28%
|60 ימים
|$ 0
|-37.22%
|90 ימים
|$ 0
|--
BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies. BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space. The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC. By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.
