Boi the Bear (BOI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00324427$ 0.00324427 $ 0.00324427 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.35% שינוי מחיר (1D) +16.59% שינוי מחיר (7D) -23.01% שינוי מחיר (7D) -23.01%

Boi the Bear (BOI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00324427, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOI השתנה ב +1.35% במהלך השעה האחרונה, +16.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boi the Bear (BOI) מידע שוק

שווי שוק $ 231.54K$ 231.54K $ 231.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 231.54K$ 231.54K $ 231.54K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boi the Bear הוא $ 231.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 231.54K.