Boi the Bear סֵמֶל

Boi the Bear מחיר (BOI)

לא רשום

1 BOI ל USDמחיר חי:

$0.00023154
$0.00023154$0.00023154
+16.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Boi the Bear (BOI) טבלת מחירים חיה
Boi the Bear (BOI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00324427
$ 0.00324427$ 0.00324427

$ 0
$ 0$ 0

+1.35%

+16.59%

-23.01%

-23.01%

Boi the Bear (BOI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00324427, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOI השתנה ב +1.35% במהלך השעה האחרונה, +16.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Boi the Bear (BOI) מידע שוק

$ 231.54K
$ 231.54K$ 231.54K

--
----

$ 231.54K
$ 231.54K$ 231.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boi the Bear הוא $ 231.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 231.54K.

Boi the Bear (BOI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Boi the Bearל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoi the Bear ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBoi the Bear ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Boi the Bearל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+16.59%
30 ימים$ 0-26.81%
60 ימים$ 0-67.18%
90 ימים$ 0--

מה זהBoi the Bear (BOI)

$BOI THE BEAR — So good you can’t ignore! Welcome to BOI, the most hyped and energetic project on Avalanche. More than just a meme coin, BOI is a movement driven by unstoppable community power and vibrant culture. With multiple innovative projects already lined up, BOI is set to shake up the crypto space. Get in early, stay for the wild ride — BOI is only just getting started. Big things ahead!!!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Boi the Bear (BOI) משאב

האתר הרשמי

Boi the Bearתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Boi the Bear (BOI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Boi the Bear (BOI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Boi the Bear.

בדוק את Boi the Bear תחזית המחיר עכשיו‏!

BOI למטבעות מקומיים

Boi the Bear (BOI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Boi the Bear (BOI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BOI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Boi the Bear (BOI)

כמה שווה Boi the Bear (BOI) היום?
החי BOIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOI ל USD?
המחיר הנוכחי של BOI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Boi the Bear?
שווי השוק של BOI הוא $ 231.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOI?
ההיצע במחזור של BOI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOI?
‏‏BOI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00324427 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOI?
BOI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOI הוא -- USD.
האם BOI יעלה השנה?
BOI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.