BOGUS (BOGUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00803313$ 0.00803313 $ 0.00803313 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003293$ 0.00003293 $ 0.00003293 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.22% שינוי מחיר (7D) +1.22%

BOGUS (BOGUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005885. במהלך 24 השעות האחרונות, BOGUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOGUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00803313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003293.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOGUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOGUS (BOGUS) מידע שוק

שווי שוק $ 48.76K$ 48.76K $ 48.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.76K$ 48.76K $ 48.76K אספקת מחזור 828.48M 828.48M 828.48M אספקה כוללת 828,480,399.0 828,480,399.0 828,480,399.0

שווי השוק הנוכחי של BOGUS הוא $ 48.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOGUS הוא 828.48M, עם היצע כולל של 828480399.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.76K.