BOGUS סֵמֶל

BOGUS מחיר (BOGUS)

1 BOGUS ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
BOGUS (BOGUS) טבלת מחירים חיה
BOGUS (BOGUS) מידע על מחיר (USD)

BOGUS (BOGUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005885. במהלך 24 השעות האחרונות, BOGUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOGUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00803313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003293.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOGUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.22% ב-7 הימים האחרונים.

BOGUS (BOGUS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BOGUS הוא $ 48.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOGUS הוא 828.48M, עם היצע כולל של 828480399.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.76K.

BOGUS (BOGUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BOGUSל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOGUS ל USDהיה . $ +0.0000068175.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBOGUS ל USDהיה $ +0.0000230045.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BOGUSל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000068175+11.58%
60 ימים$ +0.0000230045+39.09%
90 ימים$ 0--

מה זהBOGUS (BOGUS)

BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

BOGUS (BOGUS) משאב

האתר הרשמי

BOGUSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BOGUS (BOGUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BOGUS (BOGUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את BOGUS תחזית המחיר עכשיו‏!

BOGUS למטבעות מקומיים

BOGUS (BOGUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BOGUS (BOGUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BOGUS (BOGUS)

כמה שווה BOGUS (BOGUS) היום?
החי BOGUSהמחיר ב USD הוא 0.00005885 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOGUS ל USD?
המחיר הנוכחי של BOGUS ל USD הוא $ 0.00005885. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BOGUS?
שווי השוק של BOGUS הוא $ 48.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOGUS?
ההיצע במחזור של BOGUS הוא 828.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOGUS?
‏‏BOGUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00803313 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOGUS?
BOGUS ‏‏רשם מחירATL של 0.00003293 USD.
מהו נפח המסחר של BOGUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOGUS הוא -- USD.
האם BOGUS יעלה השנה?
BOGUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOGUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא.