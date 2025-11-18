Body Scan AI מחיר היום

מחיר Body Scan AI (SCANAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00030011, עם שינוי של 2.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCANAI ל USD הוא $ 0.00030011 לכל SCANAI.

Body Scan AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 300,221, עם היצע במחזור של 999.85M SCANAI. ב‑24 השעות האחרונות, SCANAI סחר בין $ 0.00027106 (נמוך) ל $ 0.00031024 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00276659, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00020619.

ביצועים לטווח קצר, SCANAI נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו -3.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Body Scan AI (SCANAI) מידע שוק

שווי שוק $ 300.22K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 300.22K אספקת מחזור 999.85M אספקה כוללת 999,851,158.65295

שווי השוק הנוכחי של Body Scan AI הוא $ 300.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCANAI הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999851158.65295. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 300.22K.