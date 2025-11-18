Bodhi The Inu מחיר היום

מחיר Bodhi The Inu (BODHI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BODHI ל USD הוא -- לכל BODHI.

Bodhi The Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,899.99, עם היצע במחזור של 100.00M BODHI. ב‑24 השעות האחרונות, BODHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.176105, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BODHI נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -21.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bodhi The Inu (BODHI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.90K$ 3.90K $ 3.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.90K$ 3.90K $ 3.90K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bodhi The Inu הוא $ 3.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BODHI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90K.