BOBBY Rizz מחיר היום

מחיר BOBBY Rizz (BOBBY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001017, עם שינוי של 6.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOBBY ל USD הוא $ 0.00001017 לכל BOBBY.

BOBBY Rizz כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,168.04, עם היצע במחזור של 999.90M BOBBY. ב‑24 השעות האחרונות, BOBBY סחר בין $ 0.00000917 (נמוך) ל $ 0.00001136 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00036731, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000917.

ביצועים לטווח קצר, BOBBY נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -22.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOBBY Rizz (BOBBY) מידע שוק

שווי שוק $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,903,070.787207 999,903,070.787207 999,903,070.787207

