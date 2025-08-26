עוד על B3X

Bnext B3X סֵמֶל

Bnext B3X מחיר (B3X)

לא רשום

1 B3X ל USDמחיר חי:

$0.00016581
$0.00016581$0.00016581
-1.10%1D
mexc
USD
Bnext B3X (B3X) טבלת מחירים חיה
Bnext B3X (B3X) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02009271
$ 0.02009271$ 0.02009271

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

-1.16%

-1.97%

-1.97%

Bnext B3X (B3X) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, B3X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. B3Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02009271, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, B3X השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -1.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bnext B3X (B3X) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.56K
$ 21.56K$ 21.56K

$ 579.63K
$ 579.63K$ 579.63K

0.00
0.00 0.00

3,500,000,000.0
3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bnext B3X הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.56K. ההיצע במחזור של B3X הוא 0.00, עם היצע כולל של 3500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 579.63K.

Bnext B3X (B3X) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bnext B3Xל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBnext B3X ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBnext B3X ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bnext B3Xל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.16%
30 ימים$ 0-23.47%
60 ימים$ 0+7.76%
90 ימים$ 0--

מה זהBnext B3X (B3X)

The B3X token is a utility token that underpins the entire Bnext ecosystem, whose mission is to bring financial freedom to a global community of banked and unbanked by expanding access to a growing selection of next-generation financial tools and remaining committed to continuously improving the user experience. The continued support from Borderless Capital will help Bnext to strengthen its growing community and bring more value to users through international expansion. Forthcoming products on the Bnext roadmap include a robust reward system, a diversified marketplace, the crypto wallet app with buying and selling conditions, international money transfers, user discounts, and more.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Bnext B3X (B3X) משאב

האתר הרשמי

Bnext B3Xתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bnext B3X (B3X) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bnext B3X (B3X) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bnext B3X.

בדוק את Bnext B3X תחזית המחיר עכשיו‏!

B3X למטבעות מקומיים

Bnext B3X (B3X) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bnext B3X (B3X) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על B3X הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bnext B3X (B3X)

כמה שווה Bnext B3X (B3X) היום?
החי B3Xהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי B3X ל USD?
המחיר הנוכחי של B3X ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bnext B3X?
שווי השוק של B3X הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של B3X?
ההיצע במחזור של B3X הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של B3X?
‏‏B3X השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02009271 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של B3X?
B3X ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של B3X?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור B3X הוא $ 21.56K USD.
האם B3X יעלה השנה?
B3X ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את B3X תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
