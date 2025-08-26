Bnext B3X (B3X) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02009271$ 0.02009271 $ 0.02009271 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.16% שינוי מחיר (1D) -1.16% שינוי מחיר (7D) -1.97% שינוי מחיר (7D) -1.97%

Bnext B3X (B3X) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, B3X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. B3Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02009271, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, B3X השתנה ב +1.16% במהלך השעה האחרונה, -1.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bnext B3X (B3X) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 21.56K$ 21.56K $ 21.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 579.63K$ 579.63K $ 579.63K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bnext B3X הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.56K. ההיצע במחזור של B3X הוא 0.00, עם היצע כולל של 3500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 579.63K.