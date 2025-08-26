BNBULL (BNBULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0014786$ 0.0014786 $ 0.0014786 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -23.00% שינוי מחיר (7D) -23.92% שינוי מחיר (7D) -23.92%

BNBULL (BNBULL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BNBULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNBULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014786, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNBULL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -23.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BNBULL (BNBULL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNBULL הוא $ 5.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBULL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.86K.