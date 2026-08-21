BNBet מחיר היום

מחיר BNBet (BNBET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBET ל USD הוא $ 0 לכל BNBET.

BNBet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,479.98, עם היצע במחזור של 1.00B BNBET. ב‑24 השעות האחרונות, BNBET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00297601, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BNBET נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו +6.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNBet (BNBET) מידע שוק

שווי שוק $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNBet הוא $ 10.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBET הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.48K.