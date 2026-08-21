BNB Wallstreet Bull מחיר היום

מחיר BNB Wallstreet Bull (WBULL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WBULL ל USD הוא $ 0 לכל WBULL.

BNB Wallstreet Bull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,786.15, עם היצע במחזור של 1.00B WBULL. ב‑24 השעות האחרונות, WBULL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01251159, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WBULL נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו +8.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNB Wallstreet Bull (WBULL) מידע שוק

שווי שוק $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNB Wallstreet Bull הוא $ 19.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WBULL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.79K.