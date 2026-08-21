BNB Tiger OG מחיר היום

מחיר BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBTIGEROG ל USD הוא $ 0 לכל BNBTIGEROG.

BNB Tiger OG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,063,745, עם היצע במחזור של 10,000,000,000,000.00T BNBTIGEROG. ב‑24 השעות האחרונות, BNBTIGEROG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, BNBTIGEROG נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +7.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNB Tiger OG (BNBTIGEROG) מידע שוק

שווי שוק $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M אספקת מחזור 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T 10,000,000,000,000.00T אספקה כוללת 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24 9.999999999999999e+24

שווי השוק הנוכחי של BNB Tiger OG הוא $ 10.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBTIGEROG הוא 10,000,000,000,000.00T, עם היצע כולל של 9.999999999999999e+24. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.06M.