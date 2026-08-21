BNB Tiger Inu מחיר היום

מחיר BNB Tiger Inu (BNBTIGER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBTIGER ל USD הוא $ 0 לכל BNBTIGER.

BNB Tiger Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,467,235, עם היצע במחזור של 517,653.18T BNBTIGER. ב‑24 השעות האחרונות, BNBTIGER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BNBTIGER נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו +11.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNB Tiger Inu (BNBTIGER) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M אספקת מחזור 517,653.18T 517,653.18T 517,653.18T אספקה כוללת 5.676531806234852e+17 5.676531806234852e+17 5.676531806234852e+17

שווי השוק הנוכחי של BNB Tiger Inu הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBTIGER הוא 517,653.18T, עם היצע כולל של 5.676531806234852e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.61M.