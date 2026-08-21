BNB PEPE מחיר היום

מחיר BNB PEPE (BNBPEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBPEPE ל USD הוא $ 0 לכל BNBPEPE.

BNB PEPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,236, עם היצע במחזור של 100.00M BNBPEPE. ב‑24 השעות האחרונות, BNBPEPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01438415, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BNBPEPE נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +13.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 381.41.

BNB PEPE (BNBPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 36.24K$ 36.24K $ 36.24K נפח (24 שעות) $ 381.41$ 381.41 $ 381.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 108.71K$ 108.71K $ 108.71K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNB PEPE הוא $ 36.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 381.41. ההיצע במחזור של BNBPEPE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.71K.