BNB GOAT מחיר היום

מחיר BNB GOAT (BGOAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004253, עם שינוי של 3.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BGOAT ל USD הוא $ 0.00004253 לכל BGOAT.

BNB GOAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,526, עם היצע במחזור של 1.00B BGOAT. ב‑24 השעות האחרונות, BGOAT סחר בין $ 0.00004155 (נמוך) ל $ 0.00004422 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00087913, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00004155.

ביצועים לטווח קצר, BGOAT נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו -22.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNB GOAT (BGOAT) מידע שוק

שווי שוק $ 42.53K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.53K
אספקת מחזור 1.00B
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

