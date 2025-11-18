BNB Frog Inu מחיר היום

מחיר BNB Frog Inu (BNBFROG) בזמן אמת היום הוא $ 0.0, עם שינוי של 0.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBFROG ל USD הוא $ 0.0 לכל BNBFROG.

BNB Frog Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 753,563, עם היצע במחזור של 8,519,880,230,176.20T BNBFROG. ב‑24 השעות האחרונות, BNBFROG סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, BNBFROG נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו -18.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNB Frog Inu (BNBFROG) מידע שוק

שווי שוק $ 753.56K$ 753.56K $ 753.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 819.02K$ 819.02K $ 819.02K אספקת מחזור 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T אספקה כוללת 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

