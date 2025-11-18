BNB DOGE מחיר היום

מחיר BNB DOGE (BOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001542, עם שינוי של 1.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOGE ל USD הוא $ 0.00001542 לכל BOGE.

BNB DOGE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,416.29, עם היצע במחזור של 1.00B BOGE. ב‑24 השעות האחרונות, BOGE סחר בין $ 0.00001496 (נמוך) ל $ 0.00001571 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00118783, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001496.

ביצועים לטווח קצר, BOGE נע ב +1.08% בשעה האחרונה ו -9.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNB DOGE (BOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

