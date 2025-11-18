Blunt מחיר היום

מחיר Blunt (BLUNT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLUNT ל USD הוא -- לכל BLUNT.

Blunt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,078.95, עם היצע במחזור של 993.61M BLUNT. ב‑24 השעות האחרונות, BLUNT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00133089, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLUNT נע ב -- בשעה האחרונה ו -34.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blunt (BLUNT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K אספקת מחזור 993.61M 993.61M 993.61M אספקה כוללת 993,612,367.411557 993,612,367.411557 993,612,367.411557

שווי השוק הנוכחי של Blunt הוא $ 5.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUNT הוא 993.61M, עם היצע כולל של 993612367.411557. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.08K.