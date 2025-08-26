Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0,68% שינוי מחיר (1D) -5,09% שינוי מחיר (7D) +4,24% שינוי מחיר (7D) +4,24%

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLUEBERRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLUEBERRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLUEBERRY השתנה ב +0,68% במהלך השעה האחרונה, -5,09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4,24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) מידע שוק

שווי שוק $ 14,56K$ 14,56K $ 14,56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14,56K$ 14,56K $ 14,56K אספקת מחזור 994,98M 994,98M 994,98M אספקה כוללת 994 981 045,864421 994 981 045,864421 994 981 045,864421

שווי השוק הנוכחי של Blueberry The Squirrel הוא $ 14,56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUEBERRY הוא 994,98M, עם היצע כולל של 994981045.864421. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14,56K.