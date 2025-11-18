Blue Apu מחיר היום

מחיר Blue Apu ($BAPU) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $BAPU ל USD הוא -- לכל $BAPU.

Blue Apu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,089.15, עם היצע במחזור של 924.64M $BAPU. ב‑24 השעות האחרונות, $BAPU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $BAPU נע ב -- בשעה האחרונה ו -22.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blue Apu ($BAPU) מידע שוק

שווי שוק $ 6.09K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.09K אספקת מחזור 924.64M אספקה כוללת 924,639,604.9516463

