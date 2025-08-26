bloXmove (BLXM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 13.37$ 13.37 $ 13.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00237949$ 0.00237949 $ 0.00237949 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +3.31% שינוי מחיר (7D) +3.31%

bloXmove (BLXM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00441003. במהלך 24 השעות האחרונות, BLXM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLXMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00237949.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLXM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bloXmove (BLXM) מידע שוק

שווי שוק $ 74.46K$ 74.46K $ 74.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 220.50K$ 220.50K $ 220.50K אספקת מחזור 16.88M 16.88M 16.88M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של bloXmove הוא $ 74.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLXM הוא 16.88M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 220.50K.