Bloop Furpal סֵמֶל

Bloop Furpal מחיר (BLOOP)

לא רשום

1 BLOOP ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Bloop Furpal (BLOOP) טבלת מחירים חיה
Bloop Furpal (BLOOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01139617
$ 0.01139617$ 0.01139617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Bloop Furpal (BLOOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01139617, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOOP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bloop Furpal (BLOOP) מידע שוק

$ 9.09K
$ 9.09K$ 9.09K

--
----

$ 9.09K
$ 9.09K$ 9.09K

999.33M
999.33M 999.33M

999,325,840.1134807
999,325,840.1134807 999,325,840.1134807

שווי השוק הנוכחי של Bloop Furpal הוא $ 9.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOOP הוא 999.33M, עם היצע כולל של 999325840.1134807. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.09K.

Bloop Furpal (BLOOP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bloop Furpalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBloop Furpal ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBloop Furpal ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bloop Furpalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-4.00%
60 ימים$ 0+19.35%
90 ימים$ 0--

מה זהBloop Furpal (BLOOP)

Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bloop Furpal (BLOOP) משאב

האתר הרשמי

Bloop Furpalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bloop Furpal (BLOOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bloop Furpal (BLOOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bloop Furpal.

בדוק את Bloop Furpal תחזית המחיר עכשיו‏!

BLOOP למטבעות מקומיים

Bloop Furpal (BLOOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bloop Furpal (BLOOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLOOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bloop Furpal (BLOOP)

כמה שווה Bloop Furpal (BLOOP) היום?
החי BLOOPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLOOP ל USD?
המחיר הנוכחי של BLOOP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bloop Furpal?
שווי השוק של BLOOP הוא $ 9.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLOOP?
ההיצע במחזור של BLOOP הוא 999.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLOOP?
‏‏BLOOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01139617 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLOOP?
BLOOP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLOOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLOOP הוא -- USD.
האם BLOOP יעלה השנה?
BLOOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLOOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
