Bloomberg Galaxy Crypto Index סֵמֶל

Bloomberg Galaxy Crypto Index מחיר (BGCI)

לא רשום

1 BGCI ל USDמחיר חי:

$3.53
$3.53$3.53
-4.60%1D
USD
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) טבלת מחירים חיה
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.44
$ 3.44$ 3.44
24 שעות נמוך
$ 3.7
$ 3.7$ 3.7
גבוה 24 שעות

$ 3.44
$ 3.44$ 3.44

$ 3.7
$ 3.7$ 3.7

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

$ 1.7
$ 1.7$ 1.7

+0.41%

-4.62%

-1.44%

-1.44%

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) המחיר בזמן אמת של הוא $3.53. במהלך 24 השעות האחרונות, BGCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.44 לבין שיא של $ 3.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BGCI השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -4.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) מידע שוק

$ 84.67K
$ 84.67K$ 84.67K

--
----

$ 84.67K
$ 84.67K$ 84.67K

23.99K
23.99K 23.99K

23,986.0
23,986.0 23,986.0

שווי השוק הנוכחי של Bloomberg Galaxy Crypto Index הוא $ 84.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BGCI הוא 23.99K, עם היצע כולל של 23986.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.67K.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bloomberg Galaxy Crypto Indexל USDהיה $ -0.171027917575278.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBloomberg Galaxy Crypto Index ל USDהיה . $ +0.0389584920.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBloomberg Galaxy Crypto Index ל USDהיה $ +1.2750444720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bloomberg Galaxy Crypto Indexל USDהיה $ +0.669376294531668.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.171027917575278-4.62%
30 ימים$ +0.0389584920+1.10%
60 ימים$ +1.2750444720+36.12%
90 ימים$ +0.669376294531668+23.40%

מה זהBloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) משאב

האתר הרשמי

Bloomberg Galaxy Crypto Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bloomberg Galaxy Crypto Index.

בדוק את Bloomberg Galaxy Crypto Index תחזית המחיר עכשיו‏!

BGCI למטבעות מקומיים

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BGCI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

כמה שווה Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) היום?
החי BGCIהמחיר ב USD הוא 3.53 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BGCI ל USD?
המחיר הנוכחי של BGCI ל USD הוא $ 3.53. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bloomberg Galaxy Crypto Index?
שווי השוק של BGCI הוא $ 84.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BGCI?
ההיצע במחזור של BGCI הוא 23.99K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BGCI?
‏‏BGCI השיג מחיר שיא (ATH) של 3.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BGCI?
BGCI ‏‏רשם מחירATL של 1.7 USD.
מהו נפח המסחר של BGCI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BGCI הוא -- USD.
האם BGCI יעלה השנה?
BGCI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BGCI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

