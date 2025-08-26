Bloomberg Galaxy Crypto Index מחיר (BGCI)
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) המחיר בזמן אמת של הוא $3.53. במהלך 24 השעות האחרונות, BGCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.44 לבין שיא של $ 3.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.7.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BGCI השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -4.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Bloomberg Galaxy Crypto Index הוא $ 84.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BGCI הוא 23.99K, עם היצע כולל של 23986.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.67K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Bloomberg Galaxy Crypto Indexל USDהיה $ -0.171027917575278.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBloomberg Galaxy Crypto Index ל USDהיה . $ +0.0389584920.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBloomberg Galaxy Crypto Index ל USDהיה $ +1.2750444720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bloomberg Galaxy Crypto Indexל USDהיה $ +0.669376294531668.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.171027917575278
|-4.62%
|30 ימים
|$ +0.0389584920
|+1.10%
|60 ימים
|$ +1.2750444720
|+36.12%
|90 ימים
|$ +0.669376294531668
|+23.40%
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
