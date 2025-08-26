Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 3.44 גבוה 24 שעות $ 3.7 שיא כל הזמנים $ 3.94 המחיר הנמוך ביותר $ 1.7 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -4.62% שינוי מחיר (7D) -1.44%

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) המחיר בזמן אמת של הוא $3.53. במהלך 24 השעות האחרונות, BGCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.44 לבין שיא של $ 3.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BGCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BGCI השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -4.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) מידע שוק

שווי שוק $ 84.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.67K אספקת מחזור 23.99K אספקה כוללת 23,986.0

שווי השוק הנוכחי של Bloomberg Galaxy Crypto Index הוא $ 84.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BGCI הוא 23.99K, עם היצע כולל של 23986.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.67K.