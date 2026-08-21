Bloom Terminal מחיר היום

מחיר Bloom Terminal (BLOOM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLOOM ל USD הוא $ 0 לכל BLOOM.

Bloom Terminal כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,194, עם היצע במחזור של 97.50M BLOOM. ב‑24 השעות האחרונות, BLOOM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0090223, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLOOM נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +57.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 856.12.

Bloom Terminal (BLOOM) מידע שוק

שווי שוק $ 55.19K$ 55.19K $ 55.19K נפח (24 שעות) $ 856.12$ 856.12 $ 856.12 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.61K$ 56.61K $ 56.61K אספקת מחזור 97.50M 97.50M 97.50M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bloom Terminal הוא $ 55.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 856.12. ההיצע במחזור של BLOOM הוא 97.50M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.61K.