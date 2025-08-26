Bloodboy (BLOOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00882196
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) +0.97%
שינוי מחיר (7D) +4.97%

Bloodboy (BLOOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00882196, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 0.00
נפח (24 שעות) $ 30.72
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.72K
אספקת מחזור 0.00
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bloodboy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.72. ההיצע במחזור של BLOOD הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.72K.