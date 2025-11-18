Blood Crystal מחיר היום

מחיר Blood Crystal (BC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00233778, עם שינוי של 14.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BC ל USD הוא $ 0.00233778 לכל BC.

Blood Crystal כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,973,277, עם היצע במחזור של 844.04M BC. ב‑24 השעות האחרונות, BC סחר בין $ 0.00223031 (נמוך) ל $ 0.00284587 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.092679, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00204083.

ביצועים לטווח קצר, BC נע ב -1.08% בשעה האחרונה ו -18.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blood Crystal (BC) מידע שוק

