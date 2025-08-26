BlokPad (BPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03276536$ 0.03276536 $ 0.03276536 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -2.69% שינוי מחיר (7D) -0.18% שינוי מחיר (7D) -0.18%

BlokPad (BPAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03276536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BPAD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlokPad (BPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 75.75$ 75.75 $ 75.75 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 7,500,000,000.0 7,500,000,000.0 7,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlokPad הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 75.75. ההיצע במחזור של BPAD הוא 0.00, עם היצע כולל של 7500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.13M.