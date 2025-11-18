BlockyBoy by Matt Furie מחיר היום

מחיר BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00021058, עם שינוי של 13.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLOCKYBOY ל USD הוא $ 0.00021058 לכל BLOCKYBOY.

BlockyBoy by Matt Furie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,861, עם היצע במחזור של 420.69M BLOCKYBOY. ב‑24 השעות האחרונות, BLOCKYBOY סחר בין $ 0.00019401 (נמוך) ל $ 0.00024479 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00342977, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00016021.

ביצועים לטווח קצר, BLOCKYBOY נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -8.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) מידע שוק

שווי שוק $ 88.86K$ 88.86K $ 88.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.86K$ 88.86K $ 88.86K אספקת מחזור 420.69M 420.69M 420.69M אספקה כוללת 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

