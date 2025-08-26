עוד על BLOCKY

Blocky Ai Agent סֵמֶל

Blocky Ai Agent מחיר (BLOCKY)

לא רשום

1 BLOCKY ל USDמחיר חי:

$0.0001439
$0.0001439$0.0001439
+16.50%1D
USD
Blocky Ai Agent (BLOCKY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:23:51 (UTC+8)

Blocky Ai Agent (BLOCKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0033202
$ 0.0033202$ 0.0033202

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

+16.53%

+25.33%

+25.33%

Blocky Ai Agent (BLOCKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOCKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOCKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0033202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOCKY השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, +16.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blocky Ai Agent (BLOCKY) מידע שוק

$ 136.06K
$ 136.06K$ 136.06K

--
----

$ 136.06K
$ 136.06K$ 136.06K

945.50M
945.50M 945.50M

945,498,182.6169366
945,498,182.6169366 945,498,182.6169366

שווי השוק הנוכחי של Blocky Ai Agent הוא $ 136.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOCKY הוא 945.50M, עם היצע כולל של 945498182.6169366. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.06K.

Blocky Ai Agent (BLOCKY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blocky Ai Agentל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlocky Ai Agent ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlocky Ai Agent ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blocky Ai Agentל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+16.53%
30 ימים$ 0-39.26%
60 ימים$ 0-91.08%
90 ימים$ 0--

מה זהBlocky Ai Agent (BLOCKY)

Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump

Blocky Ai Agent (BLOCKY) משאב

האתר הרשמי

Blocky Ai Agentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blocky Ai Agent (BLOCKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blocky Ai Agent (BLOCKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blocky Ai Agent.

בדוק את Blocky Ai Agent תחזית המחיר עכשיו‏!

BLOCKY למטבעות מקומיים

Blocky Ai Agent (BLOCKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blocky Ai Agent (BLOCKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLOCKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blocky Ai Agent (BLOCKY)

כמה שווה Blocky Ai Agent (BLOCKY) היום?
החי BLOCKYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLOCKY ל USD?
המחיר הנוכחי של BLOCKY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blocky Ai Agent?
שווי השוק של BLOCKY הוא $ 136.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLOCKY?
ההיצע במחזור של BLOCKY הוא 945.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLOCKY?
‏‏BLOCKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0033202 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLOCKY?
BLOCKY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLOCKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLOCKY הוא -- USD.
האם BLOCKY יעלה השנה?
BLOCKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLOCKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:23:51 (UTC+8)

