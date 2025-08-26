Blocky Ai Agent (BLOCKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0033202$ 0.0033202 $ 0.0033202 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) +16.53% שינוי מחיר (7D) +25.33% שינוי מחיר (7D) +25.33%

Blocky Ai Agent (BLOCKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOCKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOCKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0033202, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOCKY השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, +16.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blocky Ai Agent (BLOCKY) מידע שוק

שווי שוק $ 136.06K$ 136.06K $ 136.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.06K$ 136.06K $ 136.06K אספקת מחזור 945.50M 945.50M 945.50M אספקה כוללת 945,498,182.6169366 945,498,182.6169366 945,498,182.6169366

שווי השוק הנוכחי של Blocky Ai Agent הוא $ 136.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOCKY הוא 945.50M, עם היצע כולל של 945498182.6169366. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.06K.