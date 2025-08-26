BlockInsightAI (BIAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02903878$ 0.02903878 $ 0.02903878 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.20% שינוי מחיר (1D) -6.82% שינוי מחיר (7D) -12.89% שינוי מחיר (7D) -12.89%

BlockInsightAI (BIAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02903878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIAI השתנה ב +0.20% במהלך השעה האחרונה, -6.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlockInsightAI (BIAI) מידע שוק

שווי שוק $ 74.90K$ 74.90K $ 74.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.90K$ 74.90K $ 74.90K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BlockInsightAI הוא $ 74.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.90K.