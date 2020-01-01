Blockchain Monster Hunt (BCMC) טוקנומיקה
NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming.
Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blockchain Monster Hunt (BCMC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים.
הבנת הטוקנומיקה של Blockchain Monster Hunt (BCMC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BCMC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BCMCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BCMCטוקניומיקה, חקרו אתBCMCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
