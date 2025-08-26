Blockchain Cuties Universe Governance מחיר (BCUG)
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0158325. במהלך 24 השעות האחרונות, BCUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01573723 לבין שיא של $ 0.01585673, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00500135.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCUG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Blockchain Cuties Universe Governance הוא $ 10.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCUG הוא 691.06K, עם היצע כולל של 3869350.114736842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.26K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Blockchain Cuties Universe Governanceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockchain Cuties Universe Governance ל USDהיה . $ +0.0081531326.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockchain Cuties Universe Governance ל USDהיה $ +0.0159461504.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blockchain Cuties Universe Governanceל USDהיה $ +0.007515565023335608.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.22%
|30 ימים
|$ +0.0081531326
|+51.50%
|60 ימים
|$ +0.0159461504
|+100.72%
|90 ימים
|$ +0.007515565023335608
|+90.36%
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
