Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01573723 גבוה 24 שעות $ 0.01585673 שיא כל הזמנים $ 19.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00500135 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.22% שינוי מחיר (7D) +1.72%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0158325. במהלך 24 השעות האחרונות, BCUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01573723 לבין שיא של $ 0.01585673, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00500135.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCUG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) מידע שוק

שווי שוק $ 10.94K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.26K אספקת מחזור 691.06K אספקה כוללת 3,869,350.114736842

שווי השוק הנוכחי של Blockchain Cuties Universe Governance הוא $ 10.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCUG הוא 691.06K, עם היצע כולל של 3869350.114736842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.26K.