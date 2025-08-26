עוד על BCUG

BCUG מידע על מחיר

BCUG אתר רשמי

BCUG טוקניומיקה

BCUG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Blockchain Cuties Universe Governance סֵמֶל

Blockchain Cuties Universe Governance מחיר (BCUG)

לא רשום

1 BCUG ל USDמחיר חי:

$0.0158325
$0.0158325$0.0158325
+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:11:10 (UTC+8)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01573723
$ 0.01573723$ 0.01573723
24 שעות נמוך
$ 0.01585673
$ 0.01585673$ 0.01585673
גבוה 24 שעות

$ 0.01573723
$ 0.01573723$ 0.01573723

$ 0.01585673
$ 0.01585673$ 0.01585673

$ 19.51
$ 19.51$ 19.51

$ 0.00500135
$ 0.00500135$ 0.00500135

--

+0.22%

+1.72%

+1.72%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0158325. במהלך 24 השעות האחרונות, BCUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01573723 לבין שיא של $ 0.01585673, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00500135.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCUG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) מידע שוק

$ 10.94K
$ 10.94K$ 10.94K

--
----

$ 61.26K
$ 61.26K$ 61.26K

691.06K
691.06K 691.06K

3,869,350.114736842
3,869,350.114736842 3,869,350.114736842

שווי השוק הנוכחי של Blockchain Cuties Universe Governance הוא $ 10.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCUG הוא 691.06K, עם היצע כולל של 3869350.114736842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.26K.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blockchain Cuties Universe Governanceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockchain Cuties Universe Governance ל USDהיה . $ +0.0081531326.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockchain Cuties Universe Governance ל USDהיה $ +0.0159461504.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blockchain Cuties Universe Governanceל USDהיה $ +0.007515565023335608.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.22%
30 ימים$ +0.0081531326+51.50%
60 ימים$ +0.0159461504+100.72%
90 ימים$ +0.007515565023335608+90.36%

מה זהBlockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) משאב

האתר הרשמי

Blockchain Cuties Universe Governanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blockchain Cuties Universe Governance.

בדוק את Blockchain Cuties Universe Governance תחזית המחיר עכשיו‏!

BCUG למטבעות מקומיים

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCUG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

כמה שווה Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) היום?
החי BCUGהמחיר ב USD הוא 0.0158325 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BCUG ל USD?
המחיר הנוכחי של BCUG ל USD הוא $ 0.0158325. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blockchain Cuties Universe Governance?
שווי השוק של BCUG הוא $ 10.94K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BCUG?
ההיצע במחזור של BCUG הוא 691.06K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BCUG?
‏‏BCUG השיג מחיר שיא (ATH) של 19.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BCUG?
BCUG ‏‏רשם מחירATL של 0.00500135 USD.
מהו נפח המסחר של BCUG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BCUG הוא -- USD.
האם BCUG יעלה השנה?
BCUG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BCUG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:11:10 (UTC+8)

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.