עוד על BLOB

BLOB מידע על מחיר

BLOB מסמך לבן

BLOB אתר רשמי

BLOB טוקניומיקה

BLOB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Blobana pet סֵמֶל

Blobana pet מחיר (BLOB)

לא רשום

1 BLOB ל USDמחיר חי:

--
----
-2.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Blobana pet (BLOB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:55:12 (UTC+8)

Blobana pet (BLOB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02231444
$ 0.02231444$ 0.02231444

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-2.00%

-1.66%

-1.66%

Blobana pet (BLOB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLOB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLOBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02231444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLOB השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blobana pet (BLOB) מידע שוק

$ 52.69K
$ 52.69K$ 52.69K

--
----

$ 52.69K
$ 52.69K$ 52.69K

999.02M
999.02M 999.02M

999,017,323.523154
999,017,323.523154 999,017,323.523154

שווי השוק הנוכחי של Blobana pet הוא $ 52.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLOB הוא 999.02M, עם היצע כולל של 999017323.523154. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.69K.

Blobana pet (BLOB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blobana petל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlobana pet ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlobana pet ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blobana petל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.00%
30 ימים$ 0-3.12%
60 ימים$ 0+13.75%
90 ימים$ 0--

מה זהBlobana pet (BLOB)

Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Blobana pet (BLOB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Blobana petתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blobana pet (BLOB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blobana pet (BLOB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blobana pet.

בדוק את Blobana pet תחזית המחיר עכשיו‏!

BLOB למטבעות מקומיים

Blobana pet (BLOB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blobana pet (BLOB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BLOB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blobana pet (BLOB)

כמה שווה Blobana pet (BLOB) היום?
החי BLOBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BLOB ל USD?
המחיר הנוכחי של BLOB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blobana pet?
שווי השוק של BLOB הוא $ 52.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BLOB?
ההיצע במחזור של BLOB הוא 999.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BLOB?
‏‏BLOB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02231444 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BLOB?
BLOB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BLOB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BLOB הוא -- USD.
האם BLOB יעלה השנה?
BLOB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BLOB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:55:12 (UTC+8)

Blobana pet (BLOB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.