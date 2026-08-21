Blindfold Finance מחיר היום

מחיר Blindfold Finance (BLIND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLIND ל USD הוא $ 0 לכל BLIND.

Blindfold Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,402.1, עם היצע במחזור של 998.78M BLIND. ב‑24 השעות האחרונות, BLIND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00239992, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLIND נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +19.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blindfold Finance (BLIND) מידע שוק

שווי שוק $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K אספקת מחזור 998.78M 998.78M 998.78M אספקה כוללת 998,783,910.535029 998,783,910.535029 998,783,910.535029

שווי השוק הנוכחי של Blindfold Finance הוא $ 18.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLIND הוא 998.78M, עם היצע כולל של 998783910.535029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.40K.