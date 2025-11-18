Blazr מחיר היום

מחיר Blazr (BLAZR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLAZR ל USD הוא -- לכל BLAZR.

Blazr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,664.68, עם היצע במחזור של 947.78M BLAZR. ב‑24 השעות האחרונות, BLAZR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLAZR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blazr (BLAZR) מידע שוק

שווי שוק $ 4.66K$ 4.66K $ 4.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K אספקת מחזור 947.78M 947.78M 947.78M אספקה כוללת 999,267,293.442678 999,267,293.442678 999,267,293.442678

שווי השוק הנוכחי של Blazr הוא $ 4.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLAZR הוא 947.78M, עם היצע כולל של 999267293.442678. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.92K.