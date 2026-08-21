BlazeStake Staked SOL מחיר היום

מחיר BlazeStake Staked SOL (BSOL) בזמן אמת היום הוא $ 117.52, עם שינוי של 5.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSOL ל USD הוא $ 117.52 לכל BSOL.

BlazeStake Staked SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,485,176, עם היצע במחזור של 702.17K BSOL. ב‑24 השעות האחרונות, BSOL סחר בין $ 110.95 (נמוך) ל $ 117.95 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 344.04, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 22.89.

ביצועים לטווח קצר, BSOL נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +18.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 200.32K.

BlazeStake Staked SOL (BSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 82.49M$ 82.49M $ 82.49M נפח (24 שעות) $ 200.32K$ 200.32K $ 200.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.49M$ 82.49M $ 82.49M אספקת מחזור 702.17K 702.17K 702.17K אספקה כוללת 702,174.73600494 702,174.73600494 702,174.73600494

שווי השוק הנוכחי של BlazeStake Staked SOL הוא $ 82.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 200.32K. ההיצע במחזור של BSOL הוא 702.17K, עם היצע כולל של 702174.73600494. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.49M.