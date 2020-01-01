Blastin Pepes (BPEPE) טוקנומיקה

Blastin Pepes (BPEPE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Blastin Pepes (BPEPE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Blastin Pepes (BPEPE) מידע

Introduction to Blastin' Pepes Blastin' Pepes are a unique collection of NFTs natively created using the 404 standard. This standard combines the best features of ERC-20 and ERC-721 tokens, allowing for native fractionalization and enhanced liquidity.

Flock [Floor Lock] Mint with no downside and infinite upside with minimum floor price locked at mint price. How it works: Proceedings of the fair mint are placed in a FAMM (Flock-AMM) with the rest of the Blastin’ Pepes supply. Proceedings of the mint were used to create a bid wall at mint price with enough depth to cover all minters.

https://blastinpepes.xyz/

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Blastin Pepes (BPEPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
ההיצע הכולל:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
אספקה במחזור:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 3.00M
$ 3.00M$ 3.00M
שיא כל הזמנים:
$ 0.374695
$ 0.374695$ 0.374695
שפל כל הזמנים:
$ 0.104245
$ 0.104245$ 0.104245
מחיר נוכחי:
$ 0.299959
$ 0.299959$ 0.299959

Blastin Pepes (BPEPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Blastin Pepes (BPEPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BPEPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BPEPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BPEPEטוקניומיקה, חקרו אתBPEPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BPEPE חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן BPEPE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BPEPE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.